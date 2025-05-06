ВС Израиля призвали эвакуировать людей из аэропорта столицы Йемена и окрестностей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля призвала всех, кто находится в районе аэропорта столицы Йемена Саны, срочно покинуть эту зону, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя ЦАХАЛа Авичая Адраи в соцсетях.

"Мы призываем вас незамедлительно эвакуироваться из района аэропорта и предупреждаем всех, кто находится поблизости, о необходимости немедля выбираться из этой зоны", - сообщил он и предупредил, что тем, кто останется в этих местах, грозит опасность.

4 макя баллистическая ракета взорвалась на территории аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле. Были ранены три человека. По данным СМИ, силы ПВО Израиля засекли ракету, но не смогли ее сбить. Это был первый случай, когда йеменским хуситам, периодически проводящим обстрелы Израиля, удалось поразить главный аэропорт этой страны.

Накануне около 20 истребителей ВВС Израиля, при поддержке самолетов-разведчиков и самолетов-заправщиков, нанесли удары по йеменскому порту Ходейда и по цементному заводу возле города Баджиль на западе Йемена.