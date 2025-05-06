Поиск

ВС Израиля призвали эвакуировать людей из аэропорта столицы Йемена и окрестностей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля призвала всех, кто находится в районе аэропорта столицы Йемена Саны, срочно покинуть эту зону, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя ЦАХАЛа Авичая Адраи в соцсетях.

"Мы призываем вас незамедлительно эвакуироваться из района аэропорта и предупреждаем всех, кто находится поблизости, о необходимости немедля выбираться из этой зоны", - сообщил он и предупредил, что тем, кто останется в этих местах, грозит опасность.

4 макя баллистическая ракета взорвалась на территории аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле. Были ранены три человека. По данным СМИ, силы ПВО Израиля засекли ракету, но не смогли ее сбить. Это был первый случай, когда йеменским хуситам, периодически проводящим обстрелы Израиля, удалось поразить главный аэропорт этой страны.

Накануне около 20 истребителей ВВС Израиля, при поддержке самолетов-разведчиков и самолетов-заправщиков, нанесли удары по йеменскому порту Ходейда и по цементному заводу возле города Баджиль на западе Йемена.

Йемен ЦАХАЛ Сана Израиль хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Второй тур голосования за канцлера ФРГ пройдет позднее во вторник

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Мерцу не хватило голосов для избрания на пост канцлера ФРГ в первом туре

Мерцу не хватило голосов для избрания на пост канцлера ФРГ в первом туре

Еврокомиссия во вторник может представить проект 17-го пакета санкций против РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 6 мая

Администрация Трампа заплатит по $1 тыс. нелегалам в случае их добровольного отъезда из США

Администрация Трампа заплатит по $1 тыс. нелегалам в случае их добровольного отъезда из США

Премьер Румынии подал в отставку

Премьер Румынии подал в отставку
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне140 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов205 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });