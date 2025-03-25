Хуситы нанесли удар по аэропорту Тель-Авива

Они намерены продолжать атаки по территории Израиля и судам в Красном море до окончания осады Газы

Вид на аэропорт имени Бен-Гуриона. Архивное фото Фото: AP/TASS

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли удар по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah.

"Наши ракетные войска нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном Яффо двумя баллистическими ракетами ("Зульфикар" и "Палестина-2")", - говорится в заявлении хуситов, которое цитирует телеканал.

Йеменские мятежники также сообщили о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по авианосцу США USS Truman и нескольким "вражеским военным кораблям" в Красном море.

Хуситы также заявили, что "противостояние" с эсминцем USS Truman и американскими военными кораблями продолжалось несколько часов.

"Мы подтверждаем, что мы продолжим препятствовать "израильскому" судоходству (...) до тех пор, пока не прекратятся агрессия и осада Газы", - сообщили хуситы.