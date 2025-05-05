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Премьер Румынии подал в отставку

Премьер Румынии подал в отставку
Марчел Чолаку
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в понедельник объявил, что уходит в отставку, сообщает агентство Associated Press.

"Вместо того, чтобы позволить будущему президенту заменить меня, я решил сам уйти в отставку", - сказал Чолаку.

Его решение последовало после того, как накануне кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску по итогам первого тура выбыл из президентской гонки.

4 мая в Румынии прошел первый тур голосования на выборах президента. По его итогам во второй тур вышли глава ультраправой партии "Альянс за единство румын" Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.

При этом Симион финишировал первым, набрав более 40% голосов и намного опередив соперников. Эксперты полагают, что у него есть хорошие шансы победить и во втором туре, который пройдет 18 мая.

Румыния Марчел Чолаку
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