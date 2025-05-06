Правительство Румынии после отставки премьера возглавит глава МВД

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан во вторник поручил возглавить правительство страны либералу Мариану Предою, который до этих пор занимал пост министра внутренних дел, сообщает ЭФЭ.

"В декрете, подписанном Боложаном, говорится, что Мариан Предою будет исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового состава правительства", - отмечает агентство.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку накануне объявил об отставке.

"Вместо того, чтобы позволить будущему президенту заменить меня, я решил сам уйти в отставку", - сказал Чолаку.

Его решение последовало после того, как кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску по итогам первого тура выбыл из президентской гонки.

4 мая в Румынии прошел первый тур голосования на выборах президента. По его итогам во второй тур вышли глава ультраправой партии "Альянс за единство румын" Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.

Симион финишировал первым, набрав более 40% голосов и намного опередив соперников. Эксперты полагают, что у него есть хорошие шансы победить и во втором туре, который пройдет 18 мая.