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Ультраправый кандидат побеждает в первом туре президентских выборов в Румынии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Лидер ультраправой партии "Альянс за единство румын" Джордже Симион побеждает в первом туре президентских выборов в Румынии, следует из данных Центрального избирательного бюро страны.

По результатам подсчета 97,57% голосов, Симион набрал 40,14% голосов избирателей, в то время как независимый кандидат, мэр Бухареста - Никушор Дан - 20,65% голосов. На третьем месте - кандидат от правящей партии Крин Антонеску, он отстает от Дана лишь на 0,01%.

Таким образом, ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, поэтому 18 мая в Румынии состоится второй тур, в который выйдут занявшие первое и второе места кандидаты. Из-за крайне малого разрыва в результатах голосования еще не ясно, кто будет соперником Симиона во втором туре выборов.

Румыния президентские выборы Альянс за единство румын Джордже Симион
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