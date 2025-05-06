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В Приднестровье продлили "жёлтый" уровень террористической опасности до 7 июля

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский подписал во вторник указ о продлении "жёлтого" (высокого) уровня террористической опасности в регионе на 60, дней до 7 июля текущего года.

"Действие "жёлтого" уровня террористической опасности в Приднестровье продлевается ещё на 60 дней, до 7 июля 2025 года включительно", - сообщила пресс-служба лидера непризнанной ПМР.

По её данным, указ подписан "в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершению".

"Жёлтый код" продлевается в 26-й раз с конца мая 2022 года", - напоминает пресс-служба.

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье был введён "красный" уровень террористической угрозы. Это случилось после того, как было обстреляно из гранатомётов здание Министерства госбезопасности Приднестровья, а также произошли взрывы на радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района.

С 25 мая по 8 июня уровень террористической угрозы был снижен до "жёлтого", с 8 июня действие "жёлтого" уровня продлевалось каждые 15 дней, а с середины ноября - каждые два месяца.

При этом практически все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остались в силе. В частности, за всеми важными объектами региона будут по-прежнему вести тщательный мониторинг и обеспечивать их охрану. На въездах и выездах в регион по-прежнему стоят блокпосты, где проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полёты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.

Приднестровье Вадим Красносельский
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