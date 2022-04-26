Совбез Приднестровья введет "красный" уровень террористической угрозы

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет безопасности Приднестровья на экстренном заседании во вторник принял решение ввести режим "красного" уровня террористической угрозы.

Заседание созвал президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в связи с обстрелом из гранатометов здания министерства госбезопасности в Тирасполе, взрывами в радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района и в воинской части в селе Парканы Слободзейского района.

В ближайшее время должен появиться соответствующий указ президента республики.

"Уровень опасности признан членами Совбеза критическим. Принято решение о введении в стране "красного" уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности", - отмечается в заявлении Совбеза.

Со своей стороны президент Молдавии Майя Санду в связи со взрывами в Приднестровском регионе созывает заседание Высшего совета безопасности республики. Заседание намечено на 13.00 по московскому времени, а в 15.00 глава государства выступит с заявлениями для прессы.

Ранее во вторник МВД ПМР сообщило о взрывах на телерадиоцентре в поселке Маяк. По данным ведомства, в результате взрывов были выведены из строя "две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая - полумегаваттная". "Обе ретранслировали радио РФ", - заявили в МВД. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

Ранее, вечером 25 апреля произошли взрывы в здании министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья. Известно, что стреляли из ручного гранатомета, пострадавших нет.