В Приднестровье снова ввели режим ЧП в экономике

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Верховный совет непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) на чрезвычайном заседании утвердил принятый накануне указ главы региона о введении на 30 дней чрезвычайного экономического положения на территории ПМР, сообщает пресс-служба парламента.

"Необходимость введения нового ЧП в экономике обоснована условиями возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровье и в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - говорится в сообщении.

Поясняется, что режим ЧП предполагает экономию потребления природного газа и других энергоресурсов, формирование госрезерва энергоресурсов, установление особого порядка закупки природного газа и других энергоресурсов, запрет на экспорт энергоресурсов.

Кроме того, предусмотрено введение ограничений на перемещение товаров, финансовых средств и оказание услуг, вводится особый порядок реализации, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости.

На период действия режима ЧП могут быть ограничены некоторые конституционные права и свободы человека и гражданина: право на свободу труда, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на запрет принудительного труда, право на забастовку, право на отдых и на установленную законом продолжительность рабочего времени; право собственника по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

В соответствии с указом, правительству ПМР поручено разработать и утвердить план мероприятий, которые должны максимально уменьшить риски для жизнедеятельности населения и государства. Министерству финансов на время действия ЧП предоставлено право принимать решения об отказе в выделении денежных средств из республиканского бюджета на непервоочередные расходы.

8 июня истек срок действия режима чрезвычайного экономического‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ положения, введенный в Приднестровье в декабре 2024 года из-за проблем с поставками газа в регион. С даты введения - 11 декабря, режим ЧП продлевался 5 раз.

9 июня Верховный совет не стал продлевать его. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский не стал обращаться в Верховный совет с запросом о продлении режима ЧП и с понедельника депутаты ушли на каникулы.

6 июня Красносельский заявил о неустойчивой ситуации в энергетике региона.

"Положение дел в энергетике шаткое. Да, при содействии Российской Федерации мы получаем газ. Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. Но договоренности краткосрочные. Техническое оформление каждый раз требует времени и значительных усилий большого количества участников", - написал он в Telegram.

"Приходится экономить ресурсы, чтобы снова не впасть в глубокий энергетический кризис. Мы прилагаем максимум усилий для недопущения его повторения", - добавил он.

C 1 января этого года в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между "Молдовагазом" и "Газпромом" (контролирует 63% акций "Молдовагаза") была прекращена подача газа в Приднестровье через территорию Молдавии. Поставки газа в Приднестровье отсутствовали до 11 февраля.

С этой даты поставки газа в ПМР через "Молдовагаз" (а затем через "Тираспольтрансгаз") осуществляет MET Gas and Energy Marketing AG (зарегистрирована в Швейцарии, входит в международный холдинг венгерского происхождения MET Group).

Руководство Приднестровья заявляло, что поставка газа в регион осуществляется при технической и кредитной поддержке России. Покупку газа для Приднестровья оплачивает JNX General Trading LLC (ОАЭ). По решению молдавских властей, поставки газа ограничены объемом 3 млн кубометров в сутки, что не позволяет работать энергоемким производствам в регионе.