Поиск

Лидеры стран мира поздравляют Мерца с избранием канцлером Германии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств ряда стран направили Фридриху Мерцу поздравления с избранием на пост канцлера Германии и выразили надежду на сотрудничество.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Мерца "верным другом и экспертом по Европе". Она написала в соцсети Х, что намерена "вместе с ним бороться за сильный и более конкурентоспособный" континент.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил нового канцлера на немецком языке. "Наша задача - сделать французско-немецкую "машину" сильнее, чем когда-либо прежде, и ускорить продвижение нашей европейской повестки для суверенитета, безопасности и конкурентоспособности", - написал он.

Председатель Евросовета Антониу Кошта также поздравил Мерца на его родном языке. "В предвкушении нашего сотрудничества в рамках общей масштабной европейской повестки дня", - написал Кошта в соцсети X.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер в поздравлении отметил, что готов к "дружественному взаимодействию" между Веной и Берлином.

Поздравления направил и премьер-министр Польши Дональд Туск. "Увидимся завтра в Варшаве, канцлер", - написал Туск в соцсети Х.

"Я рад, что именно Фридрих Мерц возглавит страну, столь сильно и во многом с нами связанную", - подчеркнул премьер-министр Чехии Петр Фиала, отметив, что разделяет мнение канцлера о "необходимости борьбы с нелегальной иммиграцией, укрепления оборонного потенциала и обеспечения дальнейшей конкурентоспособности Европы".

Избрание Мерца позитивно восприняли и высокопоставленные чиновники стран Балтии. Премьер Эстонии Кристен Михал отметил, что "сильная и процветающая Германия укрепляет всю Европу".

К поздравлениям присоединился премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, подчеркнувший "решающую роль руководства Германии в обеспечении безопасности Европы". Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал ФРГ "страной-единомышленником и надежным соседом".

Мерца поздравил лидер Индии Нарендра Моди. "От всего сердца поздравляю Фридриха Мерца со вступлением в должность канцлера ФРГ. Рассчитываю на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Германии и Индии", - написал Моди в соцсети Х.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привел к присяге лидера альянса ХДС/ХСС Мерца в качестве нового канцлера.

Бундестаг поддержал назначение Мерца канцлером во втором туре голосования. В первом туре Мерц получил всего 310 голосов в свою поддержку, не набрав необходимого большинства.

Франк-Вальтер Штайнмайер Фридрих Мерц Германия ФРГ ХДС/ХСС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На время конклава в районе Сикстинской капеллы отключат мобильную связь

На время конклава в районе Сикстинской капеллы отключат мобильную связь
Операция США и союзников против хуситов

Трамп заявил об обещании хуситов больше не атаковать морские суда

Трамп заявил об обещании хуситов больше не атаковать морские суда

Brent подорожала более чем на 4% до $62,69 за баррель

Бундестаг проголосовал за назначение Мерца канцлером Германии

Бундестаг проголосовал за назначение Мерца канцлером Германии

Еврокомиссия предложила план отказа от энергоносителей РФ

Еврокомиссия предложила план отказа от энергоносителей РФ

Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования

Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования

Израильские военные начали наносить удары по аэропорту столицы Йемена

Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином

Второй тур голосования за канцлера ФРГ пройдет позднее во вторник

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне144 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });