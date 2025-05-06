Лидеры стран мира поздравляют Мерца с избранием канцлером Германии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств ряда стран направили Фридриху Мерцу поздравления с избранием на пост канцлера Германии и выразили надежду на сотрудничество.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Мерца "верным другом и экспертом по Европе". Она написала в соцсети Х, что намерена "вместе с ним бороться за сильный и более конкурентоспособный" континент.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил нового канцлера на немецком языке. "Наша задача - сделать французско-немецкую "машину" сильнее, чем когда-либо прежде, и ускорить продвижение нашей европейской повестки для суверенитета, безопасности и конкурентоспособности", - написал он.

Председатель Евросовета Антониу Кошта также поздравил Мерца на его родном языке. "В предвкушении нашего сотрудничества в рамках общей масштабной европейской повестки дня", - написал Кошта в соцсети X.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер в поздравлении отметил, что готов к "дружественному взаимодействию" между Веной и Берлином.

Поздравления направил и премьер-министр Польши Дональд Туск. "Увидимся завтра в Варшаве, канцлер", - написал Туск в соцсети Х.

"Я рад, что именно Фридрих Мерц возглавит страну, столь сильно и во многом с нами связанную", - подчеркнул премьер-министр Чехии Петр Фиала, отметив, что разделяет мнение канцлера о "необходимости борьбы с нелегальной иммиграцией, укрепления оборонного потенциала и обеспечения дальнейшей конкурентоспособности Европы".

Избрание Мерца позитивно восприняли и высокопоставленные чиновники стран Балтии. Премьер Эстонии Кристен Михал отметил, что "сильная и процветающая Германия укрепляет всю Европу".

К поздравлениям присоединился премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, подчеркнувший "решающую роль руководства Германии в обеспечении безопасности Европы". Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал ФРГ "страной-единомышленником и надежным соседом".

Мерца поздравил лидер Индии Нарендра Моди. "От всего сердца поздравляю Фридриха Мерца со вступлением в должность канцлера ФРГ. Рассчитываю на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Германии и Индии", - написал Моди в соцсети Х.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привел к присяге лидера альянса ХДС/ХСС Мерца в качестве нового канцлера.

Бундестаг поддержал назначение Мерца канцлером во втором туре голосования. В первом туре Мерц получил всего 310 голосов в свою поддержку, не набрав необходимого большинства.