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Бундестаг проголосовал за назначение Мерца канцлером Германии

Бундестаг проголосовал за назначение Мерца канцлером Германии
Фридрих Мерц (в центре)
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бундестаг во втором туре голосования поддержал назначение Фридриха Мерца, лидера альянса Христианского-демократического союза и Христианско-социального союза, канцлером Германии, сообщают европейские СМИ.

За его кандидатуру отдали голоса 325 депутатов, 289 проголосовали "против", один воздержался. Еще три бюллетеня оказались неправильно заполнены.

Для победы на голосовании Мерцу было необходимо набрать минимум 316 голосов.

В первом туре ранее во вторник, Мерц получил всего 310 голосов в свою поддержку, а еще 307 депутатов проголосовали "против". После этого сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Мерц должен вовсе уйти из политики и открыть путь для проведения новых выборов.

Теперь Мерцу предстоит встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Затем, как ожидается, он вернется в Бундестаг, где пройдет церемония приведения к присяге.

Альянс ХДС/ХСС под руководством Мерца одержал победу на досрочных федеральных выборах в Бундестаг в конце февраля. В начале апреля ХДС/ХСС договорились о формировании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии.

Мерц был выбран лидером ХДС в январе 2022 года. В сентябре 2024 года фракция ХДС/ХСС Бундестага выдвинула Мерца кандидатом в канцлеры на выборы 2025 года. Сейчас политику 69 лет.

Мерц - сторонник либерально-консервативного курса. Он неоднократно заявлял о необходимости укрепления оборонного потенциала Германии и более жесткой линии в отношении России. Он подтвердил намерение продолжать поддержку Украины, в том числе поставками вооружений. В то же время он выступает за "реалистичный диалог" с союзниками по НАТО о путях урегулирования конфликта.

Бундестаг Германия ХДС/ХСС Фридрих Мерц
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