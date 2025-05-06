Мерцу не хватило голосов для избрания на пост канцлера ФРГ в первом туре

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Фридрих Мерц, лидер альянса ХДС/ХСС, в первом туре голосования для избрания на пост канцлера ФРГ не набрал необходимое большинство голосов, сообщает во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мерц потерпел неудачу в первом раунде. Он получил всего 310 голосов в Бундестаге. 307 депутатов проголосовали "против", - информирует издание.

Из 630 членов Бундестага голоса отдали 621 человек. Из них один голос оказался недействительным, ещё три депутата воздержались.

По данным Associated Press, выбрать канцлера в первом туре голосования не удалось впервые в истории ФРГ.

Председатель Бундестага Юлия Клёкнер прервала заседание. О том, пройдет ли сегодня ещё один тур голосования, сообщат позднее.

Согласно основному закону Германии, кандидата в канцлеры выдвигает федеральный президент ФРГ, после чего требуется поддержка абсолютного большинства членов Бундестага.

Альянс Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), лидером которого является Мерц, победил на парламентских выборах в феврале. Кандидатура Мерца была выдвинута после того, как в апреле сформировалась правящая коалиция, в которую вошли ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).