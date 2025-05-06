Мерцу не хватило голосов для избрания на пост канцлера ФРГ в первом туре
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Фридрих Мерц, лидер альянса ХДС/ХСС, в первом туре голосования для избрания на пост канцлера ФРГ не набрал необходимое большинство голосов, сообщает во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мерц потерпел неудачу в первом раунде. Он получил всего 310 голосов в Бундестаге. 307 депутатов проголосовали "против", - информирует издание.
Из 630 членов Бундестага голоса отдали 621 человек. Из них один голос оказался недействительным, ещё три депутата воздержались.
По данным Associated Press, выбрать канцлера в первом туре голосования не удалось впервые в истории ФРГ.
Председатель Бундестага Юлия Клёкнер прервала заседание. О том, пройдет ли сегодня ещё один тур голосования, сообщат позднее.
Согласно основному закону Германии, кандидата в канцлеры выдвигает федеральный президент ФРГ, после чего требуется поддержка абсолютного большинства членов Бундестага.
Альянс Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), лидером которого является Мерц, победил на парламентских выборах в феврале. Кандидатура Мерца была выдвинута после того, как в апреле сформировалась правящая коалиция, в которую вошли ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).