Более 20 авиарейсов перенаправлены в обход воздушного пространства Пакистана

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Более двух десятков коммерческих рейсов были перенаправлены, чтобы избежать полета в пакистанском воздушном пространстве, авиакомпании отменили 52 рейса в Пакистан или из него, следует из данных мониторингового сервиса FlightRadar24.

Авиакомпания Korean Air сообщила, что в среду начала изменять маршрут своих рейсов Сеул-Дубай, выбрав южный маршрут, который проходит над Мьянмой, Бангладеш и Индией, вместо прежнего маршрута через воздушное пространство Пакистана.

Авиакомпания Thai Airways объявила, что рейсы в пункты назначения в Европе и Южной Азии будут перенаправлены утром в среду, предупредив, что это может привести к задержкам некоторых из них.

Авиакомпания Vietnam Airlines указала, что напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном повлияла на ее планы полетов, и предоставит подробную информацию об изменении расписания рейсов позже.

Также было замечено, что некоторые рейсы из Индии в Европу выполнялись по более длинным маршрутам. По данным FlightRadar24, рейс Lufthansa LH761, следовавший из Дели во Франкфурт, повернул в сторону Аравийского моря недалеко от города Сурат на западе Индии, проделав более длинный путь по сравнению со вторником.

Как сообщалось, в ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. После этого пакистанские военные объявили об ответном ударе по Индии.



