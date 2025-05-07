Пакистан наносит ответный удар по Индии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пакистанская армия наносит удары по Индии в ответ на проведенную индийскими военными операцию, сообщает газета Dawn со ссылкой на гендиректора Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) Пакистана, генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.

"Я хочу сказать, что в настоящее время осуществляется ответный удар Пакистана", - сказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что пакистанские вооруженные силы действуют "на земле и в воздухе".