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В Индии отменены более 200 авиарейсов, 18 аэропортов временно закрыты

В Индии отменены более 200 авиарейсов, 18 аэропортов временно закрыты
Фото: Imtiyaz Khan/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Примерно 200 авиарейсов были отменены, как минимум 18 индийских аэропортов, включая Срингар в регионе Джамму и Кашмир, временно приостановили работу в связи с проведением операции "Синдур" вооружёнными силами Индии, сообщает газета Hindustan Times.

Одна лишь авиакомпания IndiGo отменила 160 рейсов, пишет издание со ссылкой на собственные источники.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

Армия Пакистана нанесла ответные удары. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что в ответ на удары Индии ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

Исламабад Индия Пакистан Джамму Кашмир
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