В армии Пакистана заявили о гибели 26 мирных жителей в результате ударов Индии

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Главнокомандующий армией Пакистана Сайед Асим Мунир сообщил, что за ночь в результате ударов Индии погибли 26 мирных жителей, передает газета Guardian.

Кроме того, еще 46 человек получили ранения.

Это значительный рост по сравнению с восемью погибшими, о которых сообщалось ранее. Неясно, откуда поступают сообщения о погибших и включает ли эта цифра потери в результате трансграничных обстрелов в течение ночи, отмечает газета.

Главнокомандующий сухопутными войсками Пакистана заявил, что страна ответит Индии "в то время, в том месте и средствами, которые мы сами выберем".

Как сообщалось, в ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. После этого пакистанские военные объявили об ответном ударе по Индии.



