Число погибших в Индии от пакистанских ударов возросло до 10 человек

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 10 мирных жителей погибли и 48 получили ранения в Индии в результате обстрелов со стороны Пакистана в нескольких местах вдоль демаркационной линии, разделяющей спорный Кашмир между двумя странами, сообщили индийская полиция и медицинская служба.

Ранее власти Индии заявляли о семи погибших.

Отмечается, что вдоль линии произошли интенсивные артиллерийские перестрелки.

Все погибшие были из округа Пунч, который находится недалеко от демаркационной линии в Кашмире. По данным властей, в результате обстрела были повреждены несколько домов.

В заявлении индийской армии говорится, что пакистанские войска "прибегли к произвольной стрельбе", включая стрельбу из огнестрельного оружия и артиллерийских систем, вдоль демаркационной линии и границы. В заявлении отмечается, что индийские военные "реагируют пропорционально".

Ранее главнокомандующий армией Пакистана Сайед Асим Мунир сообщил, что за ночь в результате ударов Индии погибли 26 мирных жителей.