Пакистан призвал мировое сообщество привлечь Индию к ответственности за атаку

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Комитет национальной безопасности Пакистана (NSC) заявил, что Индия "в очередной раз разожгла огненный ад в регионе" и призвал международное сообщество признать серьезность ее "неспровоцированных незаконных действий и привлечь ее к ответственности за вопиющие нарушения международных норм и законов", сообщает Al Jazeera.

В заявлении, опубликованном после заседания NSC под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа, указывается, что "неоправданные атаки Индии были преднамеренно направлены на гражданские районы под ложным предлогом наличия там воображаемых террористических лагерей" и создали "серьезную опасность для коммерческих авиакомпаний".

"Ответственность за вытекающие последствия будет полностью лежать на Индии", - подчеркнул NSC.

Ранее представитель пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что в результате индийских авиаударов по нескольким гражданским объектам по всему Пакистану за ночь погибли 26 мирных жителей и 46 получили ранения.

В ночь на 7 мая ВВС Индии нанесли аудары по целям на территории Пакистана и, в частности, пакистанской части Кашмира.

Армия Пакистана провела ответные удары. Министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что в ответ на удары Индии ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей.