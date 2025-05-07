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Пакистан оставляет за собой право дать ответ на удары Индии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пакистан в порядке самообороны в ответ на удары Индии примет меры, когда посчитает их нужными, и будет действовать в наиболее подходящей форме, заявил после заседания Совет национальной безопасности страны. Об этом пишет Dawn.

"В связи с этим перед вооруженными силами Пакистана стоит обязанность предпринять соответствующие действия", - говорится в заявлении.

В Исламабаде напомнили о статье 51 Устава ООН, которая дает Пакистану право на самооборону.

В Совете также назвали удары Индии незаконными, нарушающими суверенитет и территориальную целостность Пакистана. Согласно заявлению, действия Дели "по международному праву явственно представляют собой военную акцию". Пакистанские власти также призвали международное сообщество привлечь Индию к ответственности за "неприкрытую агрессию".

В ночь на 7 мая военные Индии нанесли авиаудары по пакистанской части Кашмира. В Дели заявили, что целями ударов была инфраструктура террористических организаций.

Армия Пакистана нанесла ответные удары. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что в ответ на удары Индии ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

Хроника 22 апреля – 07 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан ООН Кашмир
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