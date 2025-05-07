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Индия проведет в среду масштабные учения по гражданской обороне

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти Индии в среду организуют учения по гражданской обороне, которые пройдут в 244 округах по всей стране, сообщает Hindustan Times.

Эти учения станут первыми за десятилетия, и они начнутся вскоре после того, как Индия нанесла удара по девяти целям в Пакистане и по контролируемой Исламабадом части Кашмира. Учения стартуют в 16:00 по местному времени (14:00 по Москве).

Их цель - проверить готовность страны к таким чрезвычайным ситуациям, как воздушные налеты, отключение электричества и эвакуация. В рамках учений могут происходит целенаправленное прекращение электроснабжения в некоторых местах.

Ранее МВД Индии попросило власти нескольких штатов организовать данные мероприятия: в частности, они включают проверку работы систем воздушного оповещения, обучение гражданских лиц, студентов навыкам выживания в условиях атаки неприятеля.

По данным Hindustan Times, учения пройдут в Дели, в городах Бенгалуру, Карвар и Райчур (штат Карнатака), штатах Махарашатра и Керала, городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш), городе Дехрадун (столица штата Уттаракханд), штатах Раджастхан, Ассам и Гуджарат.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

Армия Пакистана провела ответные удары. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что в ответ на удары Индии ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

Хроника 22 апреля – 07 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан
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