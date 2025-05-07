В Пакистане заявили, что в ударах Индии участвовали 80 индийских истребителей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пакистанский премьер Шахбаз Шариф, выступая в парламенте в среду, заявил, что в недавних ударах Индии по Пакистану индийское командование задействовало 80 истребителей.

"Он сказал, что 80 индийских истребителей атаковали шесть пакистанских городов, но власти были полностью готовы", - сообщает Dawn.

Шариф отметил, что пакистанские истребители не входили в воздушное пространство Индии, но сумели сбить пять индийских истребителей, включая три Dassault Rafale. Также пакистанские военные уничтожили два БПЛА. Премьер отметил, что тем самым Пакистан продемонстрировал военный потенциал в сфере конвенциональных вооружений.

Он заявил, что Индия бездоказательно возложила всю ответственность за теракт в городе Пахалгам 22 апреля на Исламабад и пыталась убедить мир в вине Пакистана за случившееся.

Глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар заявил журналистам возле парламента, что пакистанская сторона проявила "сдержанность", сбив лишь пять индийских истребителей из 75-80, участвовавших в налете.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.