Пакистан отменил большинство ограничений на полеты над своей территорией

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти Пакистана отменили большинство ограничений на полеты гражданской авиации над территорией страны после индийских авиаударов, сообщает в среду пакистанский портал Dawn.

"Принято решение снять ограничения на полеты над крупнейшими городами Пакистана, включая столицу - Исламабад", - ссылается портал на распоряжение Управления гражданской авиации страны.

При этом в документе отмечается, что до 9 мая включительно будут частично закрыты маршруты воздушного движения в районе города Лахор, который находится на границе с Индией.

Ранее пакистанские власти закрыли воздушное пространство страны на 48 часов после авиаударов по объектам на ее территории в рамках индийской операции "Синдур". Власти Индии заверили, что целью атаки была инфраструктура, имевшая отношение к недавнему теракту в Пахалгаме.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям, погибли 26 человек. Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.