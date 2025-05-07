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МИД РФ назвал бесплодными попытки разрушить стратегическое партнерство России и Сербии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Попытки Запада разрушить стратегическое партнерство Москвы и Белграда останутся бесплодными, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала отказ Латвии и Литвы предоставить разрешение на пролет спецборта президента Сербии Александра Вучича, направляющегося в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

"Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ - очередной вопиющий случай", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Злонамеренные происки и в этом случае останутся бесплодными. Никто не в силах разрушить наше стратегическое партнерство с Белградом, многовековую дружбу с братским сербским народом", - подчеркнула она.

Захарова добавила: "Россия достойно отметит юбилей Великой Победы вместе с внушительным числом зарубежных гостей, для которых важно встретить этот священный праздник в кругу друзей именно в Москве".

МИД РФ Мария Захарова Латвия Литва Сербия Александр Вучич
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