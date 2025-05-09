Путин попросил Вучича не медлить с назначением сопредседателя межправкомиссии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил спад взаимной торговли между Россией и Сербией и предложил подумать о том, как преодолеть эту тенденцию.

"По межпарламентской линии работа идет достаточно стабильно, хотя показатели нашей взаимной торговли, к сожалению, далеко не оптимальные. Есть некоторый спад. Надо, разумеется, подумать о том, как преодолеть эту тенденцию", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Мы бы попросили после утверждения нового состава правительства назначить как можно быстрее сопредседателя нашей межправкомиссии с сербской стороны. От нас ее возглавляет господин Решетников, министр экономического развития России", - отметил он.