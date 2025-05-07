Песков назвал абсурдным запрет Польши и стран Балтии на пролет самолетов Фицо и Вучича

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Кремле назвали абсурдным запрет властей Польши и стран Балтии пролёта в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Россию на празднование 80-летия Победы.

"Как это можно прокомментировать? Страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства, причем проецируют эту политику даже на своих коллег в Европе, по европейским делам. Это говорит о том, что, конечно, прежде всего, наверное, в ЕС воочию вызревают очень сильные и серьезные противоречия", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать решение властей Польши и стран Балтии запретить пролет в своих воздушных пространствах самолетам Вучича и Фицо, которые намерены принять участие в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы.