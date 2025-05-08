Американский истребитель рухнул в воду при посадке на авианосец в Красном море

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Истребитель ВВС США F/A-18, совершавшая посадку на авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море, упал за борт, сообщил агентству Associated Press представитель Пентагона.

Два пилота катапультировались, их подобрал вертолет, они получили незначительные травмы.

Причиной аварии называется отказ аэрофинишера - устройства для торможения самолетов, состоящее из стального троса, натянутого поперек посадочной полосы.

Авианосец выполнял миссию по нанесению ударов по йеменским хуситам.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил ранее, что хуситы обещали более не наносить удары по судам. Американский лидер добавил, что Штаты прекратят ответные удары по позициям хуситов, так как Вашингтон добился своей цели - безопасного судоходства.

Представитель хуситов Хашим Шараф ад-Дин со свой стороны заявил: "Нелепо со стороны Вашингтона утверждать, что Сана подняла флаг капитуляции, но это не важно. Важно то, что победа йеменцев ознаменовала собой серьезный сдвиг в балансе сил в пользу Йемена, который смог заставить Америку прекратить свою агрессию и нападения".