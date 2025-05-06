Поиск

Трамп заявил об обещании хуситов больше не атаковать морские суда

США прекратят ответные удары по хуситам

Трамп заявил об обещании хуситов больше не атаковать морские суда
Win McNamee/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что йеменские повстанцы хуситы сообщили Соединенным Штатам, что они больше не будут наносить удары по морским судам.

"У нас есть великолепные новости. Вчера вечером хуситы объявили США, что они больше не хотят сражаться. Мы с уважением относимся к этому", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Президент добавил, что США прекратят со своей стороны ответные удары по позициям хуситов, так как добились своей цели - безопасного судоходства.

"И мы прекратим удары. Они капитулировали, но, важнее, поверим им на слово, что они не будут больше наносить удары по кораблям. И это та цель, которую мы преследовали", - подчеркнул Трамп.

Хроника 17 декабря 2023 года – 06 мая 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
Дональд Трамп США хуситы Марк Карни Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На время конклава в районе Сикстинской капеллы отключат мобильную связь

Brent подорожала более чем на 4% до $62,69 за баррель

Бундестаг проголосовал за назначение Мерца канцлером Германии

Бундестаг проголосовал за назначение Мерца канцлером Германии

Еврокомиссия предложила план отказа от энергоносителей РФ

Еврокомиссия предложила план отказа от энергоносителей РФ

Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования

Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования

Израильские военные начали наносить удары по аэропорту столицы Йемена

Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином

Второй тур голосования за канцлера ФРГ пройдет позднее во вторник

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне144 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });