Трамп заявил об обещании хуситов больше не атаковать морские суда

США прекратят ответные удары по хуситам

Win McNamee/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что йеменские повстанцы хуситы сообщили Соединенным Штатам, что они больше не будут наносить удары по морским судам.

"У нас есть великолепные новости. Вчера вечером хуситы объявили США, что они больше не хотят сражаться. Мы с уважением относимся к этому", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Президент добавил, что США прекратят со своей стороны ответные удары по позициям хуситов, так как добились своей цели - безопасного судоходства.

"И мы прекратим удары. Они капитулировали, но, важнее, поверим им на слово, что они не будут больше наносить удары по кораблям. И это та цель, которую мы преследовали", - подчеркнул Трамп.