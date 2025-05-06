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Хуситы приветствуют готовность США прекратить удары

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Председатель сформированного хуситами Революционного комитета Йемена Мухаммед Али Аль-Хуси заявил, что мятежники намерены удостовериться, что США действительно прекращают удары по их позициям.

"Трамп объявил о прекращении американской агрессии против Йемена, но сначала мы будем оценивать реальную ситуацию на земле", - написал он в социальной сети X во вторник.

Аль-Хуси назвал такое развитие событий "победой", так как, по его словам, теперь США не будут поддерживать Израиль в ударах по хуситам. Вместе с тем он отметил, что хуситы продолжат действовать в поддержку сектора Газа.

Ранее Трамп сообщил, что хуситы объявили, что более не будут наносить удары по судам. Американский лидер добавил, что США прекратят ответные удары по позициям хуситов, так как Вашингтон добился своей цели - безопасного судоходства.

Йемен США Трамп хуситы
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