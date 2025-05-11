Трамп поддержал инициативу Путина о возобновлении российско-украинских переговоров

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной президент США Дональд Трамп назвал "великим днем" для Москвы и Киева.

"Потенциально великий день для России и Украины!", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп сказал, что после завершения конфликта наступит "совершенно новый мир, гораздо лучше", отметив, что продолжит работать с обеими сторонами, чтобы "это случилось".

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной.

"Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил Путин журналистам в Кремле.