Индия и Пакистан: ядерный порог далеко, а перемирие?

Индолог Александр Куприянов рассказал о ситуации в регионе, ее отличии от прошлого обострения конфликта в 2019 году и о соотношении сил

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Накануне Индия и Пакистан договорились о мире, но через несколько часов последовало заявление индийских властей о нарушениях с пакистанской стороны. До появления сообщений о взрывах в Джамму и Кашмире наш политический обозреватель Вячеслав Терехов поговорил о соотношении сил в регионе и особенностях нового витка конфликта со старшим научным сотрудником ИМЭМО им Е. М. Примкова, известным российским индологом Александром Куприяновым.

Сами договорились или США помогли?

Корр.: Индия и Пакистан договорились о прекращении военного противостояния. Из Вашингтона сообщают, что оно было достигнуто благодаря посредничеству США.

Куприянов: Да, президент США Трамп заявил о том, что мирная договоренность между Индией и Пакистаном была достигнута благодаря посреднической роли Соединенных Штатов. Однако нельзя не заметить, что в заявлениях руководства двух стран о посреднической роли Соединенных Штатов вообще не упоминается. Перемирие было достигнуто, скорее всего, непосредственно между двумя сторонами; посредники если и сыграли какую-то роль, то точно не определяющую.

Хочу напомнить, что точно такое же заявление США об их посреднической роли было и во время противостояния двух стран в 2019 году. Однако ни индийская, ни пакистанская сторона и тогда эти заявления не подтверждали. Мне кажется, что все повторяется и сейчас.

Вероятно, для Трампа это лишняя возможность сделать себе рекламу. Повторяю, пока ни индийцы, ни пакистанцы о посреднической роли США не говорят вообще. Согласно заявлениям обеих сторон, пакистанские военные в какой-то момент пришли к мнению, что ситуация дошла до опасного предела и требуется деэскалация, и связались с индийской стороной.

Корр.: Из Вашингтона сообщают, что Индия и Пакистан согласились провести переговоры на нейтральной стороне.

Куприянов: Из Вашингтона - да, но ни Индия, ни Пакистан об этом тоже ничего не говорят. Вполне возможно какие-то переговоры на каком-то уровне могут состояться для решения частных вопросов. Но, как практика показывает, основные переговоры между этими двумя странами не проходят на нейтральной почве, а идут напрямую между ними. Обычно они договаривались по телефону непосредственно.

До ядерного порога не дошло

Корр.: Перемирие было объявлено после того, как эскалация, вероятно, достигла наивысшей ступени. Нельзя при этом не вспомнить о ядерном пороге, так как обе страны обладают ядерным оружием.

Куприянов: Да, масштаб этого противостояния был гораздо выше, чем в 2019 году. Опасность была в том, что под ударами уже находились военные объекты. Конечно, до ядерного порога было еще достаточно далеко, потому что эскалация все-таки была полностью контролируема. Сравним по степени эскалации с предыдущими столкновениями в 2019 году. Тогда руководство Индии и Пакистана пыталось одержать медийную победу, чтобы ее можно было максимально успешно "продать" своим избирателям, но сейчас стороны пытались продемонстрировать свою силу и довести эскалацию до такого уровня, чтобы другая сторона осознала разрушительность дальнейших действий и в следующий раз трижды подумала о том, чтобы действовать по тому же сценарию. Каждая сторона старалась оставить за собой последнее слово, показав, что следующий шаг может привести если не к ядерной войне то, по крайней мере, к крупномасштабной. Это был явный призыв к тому, что пора остановиться. Результат известен.

Интересы есть, но нейтральных сторон нет

Корр.: Любое противостояние в мире, на каком бы уровне оно ни было, не может не привлекать внимание третьих стран. Поддерживать им Индию, как противовес Китаю, или Пакистан как противовес Индии? Безусловно, в этом районе тесно переплетаются интересы США, Китая и России...

Куприянов: Вообще интересы всех стран в отношениях между Индией и Пакистаном нельзя обрисовать в привычных черном и белом цветах. Пакистан действительно давний партнер Китая, и среди пакистанской элиты есть достаточно мощное прокитайское лобби. Но, с другой стороны, Индия сейчас является крупнейшим торговым партнером Китая, и индийская экономика в огромной степени зависит от китайских комплектующих и вообще от китайских поставок. Это касается многих видов промышленности.

Далее, Соединенные Штаты. Они заинтересованы в укреплении партнерства с Индией, но в то же время у США длительный опыт укрепления дружеских отношений и с Пакистаном, Пакистан имеет статус американского "союзника вне НАТО". В пакистанских элитах есть мощное проамериканское лобби. Понятно, что в этой ситуации американцы не могут откровенно и четко поддержать Индию.

Схожая ситуация и у нас. С одной стороны, Индия является крупнейшим нашим партнером на южно-азиатском направлении, но, с другой, в последнее время у нас достаточно хорошо развиваются отношения с Пакистаном.

Все эти факты показывают, что ни одна из трех сторон – США, Россия и Китай – не могут выступить посредником в этой ситуации в полном смысле этого слова.

Корр.: Почему?

Куприянов: Потому что, чтобы быть посредником, необходимо согласие обеих враждующих сторон. Конечно, ни Индии, ни Пакистану, ни какому-либо из внешних игроков эта война не нужна, но Индия настаивает на соблюдении Симлской декларации 1972 г., по сути исключающей третью сторону из решения двусторонних вопросов. Конечно, можно себе представить ситуацию, при которой обращение за посредничеством к третьей стороне станет лучшим выходом в глазах элит обеих стран, но для этого эскалация должна зайти гораздо дальше, чем сейчас.

А пример Ташкентской декларации?

Корр.: Удачно ли вспомнить при этом про переговоры Косыгина с Индией и Пакистаном после очередной их войны и заключение при посредничестве СССР Ташкентской декларации?

Куприянов: Ситуация тога была принципиально другой. Вторая Индо-пакистанская война к тому моменту уже закончилась, стороны заключили перемирие, речь шла о послевоенном уже восстановлении отношений в полном объеме. Эту задачу и стремился решить СССР.

Что касается сегодняшнего положения, то для того, чтобы было принято подобие Ташкентской декларации, надо прежде всего достичь устойчивого перемирия. К тому же надо понимать, что каналы взаимной связи между двумя странами действуют: не закрыто индийское посольство в Пакистане, а пакистанское в Индии. Работает телефонная прямая связь. Так что возможность остановиться и подать для этого необходимые сигналы существует и она, как мы видим, уже сработала.

Конкуренция разных систем вооружения

Корр.: Хотя противостояние, к счастью, закончилось, но нельзя не отметить тот факт, что военные силы Пакистана и Индии обладают оружием разного производства, порой противостоящие друг другу. Например, у Индии вооружение отчасти российское, отчасти американское, у Пакистана – китайское. Это выглядело, как соревнование между двумя разными системами вооружения.

Куприянов: Говорить о том, что это было прямое соревнование двух военных систем, нельзя. Конечно, системы, поставленные на вооружение у обеих сторон, проходили своеобразное тестирование, и, естественно, в зависимости от их результативности , будет меняться и их место на мировом рынке. Естественно также и желание стран, поставляющих им оружие, посмотреть, насколько эффективно работает их продукция. У Пакистана практически все системы ракетного ПВО китайского производства. А переносные системы ПВО помимо китайских есть и американские, и шведские.

Более того, в этом районе есть системы вооружения, которые государство-производитель поставляло обеим сторонам. Те же самые шведские системы, например, есть на вооружении у обеих сторон. И не только шведские: российские вертолеты есть и у Индии, и у Пакистана. У них же есть и американские и французские вертолеты.

Поэтому, я не думаю, что можно говорить о прямом соревновании, иначе получится, что страна иногда соревнуется сама с собой.

И все же, конечно, в каких-то элементах такое соревнование явно прослеживается. Например, китайские системы ПВО и ракеты класса воздух-воздух, конечно, проходили обкатку в этом столкновении. И если действительно подтвердятся пакистанские заявки о том, что они сбили французские истребители четвертого поколения Rafale, стоящие на службе у Индии, то понятно, что особенно на фоне очередного контракта, подписанного между Индией и Францией, акции китайских компаний на мировом рынке вооружений резко взлетят. Фактически это будет хорошая реклама китайским ракетам и китайским самолетам.

Кто же в выигрыше? Рынок вооружений!

Корр.: Получается, из-за военных противостояний выигрышной стороной является рынок вооружений.

Куприянов: По большому счету, да . К тому же проходят обкатку и новые виды вооружений. Например, еще недавно никто и подумать не мог, что одним из основных видов вооружений в конфликте такой интенсивности станут дроны-камикадзе. Это то новшество, которое внедряется все активнее, и которое, вероятнее всего, будет определять лицо эскалации будущих конфликтов.

Эпилог

Корр.: Как Вы думает новое перемирие надолго?

Куприянов: Мне кажется, что это, к сожалению, не последняя неприятная история между Индией и Пакистаном. При нерешенном главном вопросе о Кашмире, скорее всего, через какое-то время, - а после прошлого теракта прошло шесть лет, - может последовать повторение. Одно понятно, что обе стороны сейчас будут в максимальной степени извлекать уроки из создавшегося положения с тем, чтобы следующую ситуацию встретить, как говорят в таком случае, во всеоружии.

Корр.: Не успел материал выйти, как из Кашмира идут сообщения о новых взрывах. А МИД Индии заявил, что Пакистан нарушил соглашение о перемирии, и в связи с этим Индия предпримет ответные меры. Конец перемирию, и долго ждать начала новых военных действий не пришлось?