Президент Казахстана обеспокоен ростом напряженности между ядерными державами

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Международного форума Астана заявил о необходимости уделить особое внимание растущей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием.

"Хотя традиционные конфликты требуют безотлагательного внимания, мы также должны сфокусироваться на еще более сложной перспективе - нарастающей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием", - сказал он.

По его словам, сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок.

"Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации", - отметил Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан продолжает выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия

"Ученые считают, что помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая. Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала. Сегодня мы продолжаем выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия", - заявил Токаев.

По его данным, современные конфликты становятся все более затяжными и сложными.

"В них зачастую вовлечено большое количество игроков, в том числе негосударственные формирования. Кроме того, в основе таких конфликтов лежат глубоко укоренившиеся противоречия", - заявил Токаев.

"Вместо того, чтобы развязывать войны, мы должны привлечь наши народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества", - считает глава государства.