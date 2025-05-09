В Таллине центром почитания памяти павших во Второй мировой войне стал Бронзовый солдат

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии по традиции центром почитания памяти павших во Второй мировой войне стал 9 мая памятник освободителям Таллина от фашистов, получивший в народе название Бронзовый солдат.

Цветы к его подножью горожане и гости Таллина стали приносить еще 8 мая, а к утру Дня Победы памятник уже утопал в красных гвоздиках.

Венок и цветы к Бронзовому солдату возложили российские дипломаты во главе с временным поверенным в делах Российской Федерации в Эстонской республике Ленаром Салимуллиным.

Дипломаты России в Эстонии в канун праздника вручили медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающим в республике ветеранам войны, бывшим ленинградским блокадникам, труженикам тыла и малолетним узникам нацистских концлагерей.

Активно отмечается День Победы и в приграничном с Россией городе Нарва, где большинство населения являются русскоговорящими жителями. Люди несут цветы к мемориалу павшим во Второй мировой войне. На противоположном берегу реки Нарова в российском Ивангороде установлены два больших экрана, на которых нарвитяне могли посмотреть трансляцию военного парада в Москве. Жители города смогут посмотреть также демонстрацию фильмов о войне и праздничный концерт, который пройдет на российском берегу реки.

В то же время власти Эстонии ввели 8-10 мая включительно запрет на проведение массовых мероприятий, посвященных Дню Победы. Полиция, которая в эти дни работает в усиленном режиме, не запрещает поминовение на кладбище павших. Можно возложить цветы и свечи, но на них не должно быть символики, запрещены, в частности, георгиевские ленточки. За нарушения предусмотрены штрафы до 2400 евро или аресты.

Официально в Эстонии 9 мая отмечается День Европы.