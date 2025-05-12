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Лавров обсудил с турецким коллегой предложение Путина Украине начать прямые переговоры

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в телефонном разговоре предложение российского президента Владимира Путина Киеву начать прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

"12 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики Х.Фиданом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой Президента Российской Федерации В.В. Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле", - говорится в сообщении МИД России.

В ночь на воскресенье, 11 мая, Путин выступил с предложением о возобновлении прерванных прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в турецкой столице.

МИД Турции Реджеп Тайип Эрдоган Сергей Лавров Стамбул
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