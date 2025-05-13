Глава МИД Турции обсудил с США и Францией возможность переговоров РФ и Украины

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро возможные переговоры между представителями Москвы и Киева в Стамбуле, сообщает во вторник газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

"В ходе телефонного разговора Фидан и Рубио, в том числе, обменялись мнениями о намеченных на 15 мая российско-украинских переговорах в Стамбуле", - говорится в сообщении издания.

Кроме того, согласно данным газеты, министры обсудили предстоящий визит Рубио в Турцию в рамках неформальной встречи глав МИД стран НАТО, которая пройдёт в Анталье с 14 по 15 мая.

Позже Фидан провел разговор с французским коллегой. Центральной темой их беседы стало мирное урегулирование конфликта на Украине, отмечает Daily Sabah.

Накануне в МИД России сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с Фиданом предложение российского президента Владимира Путина Киеву начать прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

В ночь на 11 мая Путин выступил с предложением о возобновлении прерванных прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле.