Трамп уверен, что на переговорах РФ с Украиной можно добиться положительных результатов

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил мнение, что предстоящие переговоры России и Украины могут оказаться продуктивными.

"Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали. Я думаю, что эти переговоры могут привести к хорошим вещам", - сказал Трамп в Белом доме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле. В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предположил, что РФ и Украина в ближайшие дни смогут согласовать условия для начала переговорного процесса в Стамбуле.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. "Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил президент РФ журналистам в воскресенье в Кремле.



