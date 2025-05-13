Уиткофф надеется на скорую встречу Путина и Зеленского

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что надеется на скорую встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я надеюсь на это", - сказал Уиткофф в интервью порталу Breitbart News, отвечая на вопрос о том, может ли в ближайшее время состояться саммит РФ и Украины на уровне президентов.

По его словам, если США прекратят роль посредника в урегулировании и "скажут, это не наша война, мы сделали все, что могли", то "это будет плохим результатом для всех".

"Наша задача - посадить их за стол переговоров, показать им, что альтернативы мирному урегулированию плохи для всех", - подчеркнул он.

Уиткофф отметил, что американский лидер Дональд Трамп "выдвинул ультиматум" Киеву и Москве: если российская и украинская стороны не добьются прогресса в урегулировании, то США выйдут из этого процесса.

Спецпредставитель президента США отметил, что "удалось сделать многое, чтобы сблизить позиции по проблемам", однако, как он указал, ключевыми вопросами остаются "территории, АЭС (Запорожская АЭС - ИФ), как украинцы смогут использовать Днепр и иметь выход в океан".

"Это вопросы, которые, как я считаю, несложно решить, если стороны сядут за стол переговоров. Мы сближаем их позиции, мы предлагаем компромиссы, креативные решения", - сказал он.

По словам Уиткоффа, США активно взаимодействуют со всеми сторонами, как с украинской и российской, так и европейской, потому что "нужно говорить со всеми".

"Но не может быть сделки без подписи президента Путина", - сказал он, подчеркнув, что не понимает логики тех, кто выступает против диалога с Москвой.