Трамп допустил, что может приехать в Стамбул, если будет там полезен

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона в итоге согласится на перемирие с Украиной, предположил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"У меня есть ощущение, что они согласятся", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, будут ли США вводить санкции, если РФ не согласится на предложенное Западом и Украиной 30-дневное перемирие.

Развивая мысль о том, что он мог бы в четверг посетить Стамбул в случае проведения там переговоров между РФ и Украиной, Трамп пояснил, что такой вариант не исключен, "если я решу, что могу быть там полезен".

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. "Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил президент РФ журналистам в воскресенье в Кремле.



