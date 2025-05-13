Уиткофф и Келлог приедут в Турцию для наблюдения за переговорами между РФ и Украиной

Стив Уиткофф Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф планируют позже на этой неделе посетить Турцию, где ожидаются переговоры между РФ и Украиной, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

"Вне зависимости от того, решит ли присутствовать там Трамп, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планируют посетить Стамбул, где состоятся переговоры", - говорится в сообщении.

При этом один из собеседников CNN пояснил, что в настоящее время планируется, что Келлог и Уиткофф непосредственного участия в переговорах принимать не будут: они лишь намерены наблюдать за ходом контактов РФ и Украины.

Уиткофф, несмотря на то, что формально отвечает за ближневосточный регион, в последние месяцы взял на себя и контакты с российской стороной по украинскому кризису. Келлог отвечает за контакты с Украиной, европейскими странами.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. "Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил президент РФ журналистам в воскресенье в Кремле.

