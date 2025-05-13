В заполярной Норвегии начались учения НАТО Swift Response под командованием США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В северной Норвегии начались крупные учения НАТО Swift Response 25 под командованием Армии США, сообщила норвежская вещательная корпорация NRK.

В рамках учений, которые помимо Норвегии будут проводиться в Швеции, Финляндии, Латвии и Литве, будет проведено пять воздушно-десантных операций. Запланированы ракетно-артиллерийские стрельбы, в частности, на шведском острове Готланд на Балтике. В учениях принимают участие 4,1 тысячи американских военнослужащих и 1,9 тысячи военных из 14 стран НАТО.

С американской стороны в них задействованы части 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, которая переброшена с континентальной части США.

"82-я воздушно-десантная дивизия готова к любой миссии, в любом месте и в любое время. Swift Response обеспечивает реалистичную демонстрацию способности нескольких стран... выполнять именно это", - заявил перед их началом командир дивизии генерал-майор Пэт Уорк.

Целью маневров является укрепление готовности сил альянса и их способности к быстрому развертыванию в регионах Северной Европы и Балтии.