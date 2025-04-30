В Литве в мае пройдут крупные учения НАТО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В мае в Литве пройдут масштабные учения с участием военнослужащих НАТО, в связи с этим планируется интенсивная переброска военной техники, сообщило в среду литовское Минобороны.

"Вооруженные силы Литвы в мае проведут масштабные военные учения. В различных уровнях подготовки - от командирских учений до полевых тактических занятий с солдатами на полигонах - примут участие в общей сложности около 8 тыс. литовских и союзных военнослужащих, более тысячи единиц военной техники, несколько десятков самолетов, кораблей и другой военной техники", - говорится в сообщении.

"Это один из крупнейших совместных циклов военных учений в нашей стране. Такой масштаб не только демонстрирует нашу готовность и готовность наших союзников действовать сообща, но и посылает четкий сигнал о нашем единстве и решимости защищать каждый сантиметр территории НАТО", - прокомментировал командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что учения на территории Литвы будут частью тактических учений Griffin Lightning 2025, организованных Многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток" (Multinational Corps Northeast). "Целью этого цикла учений, который будет включать международные учения Iron Wolf 2025-I, Swift Response 2025, Strong Shield 5 и национальные учения Perkuno tvirtove 2025, будет отработка реализации планов обороны на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении.

Основные учения Вооруженных сил Литвы, Perkuno tvirtove 2025, будут проходить с 13 по 27 мая. "В ходе этих учений Штаб обороны Вооруженных сил Литвы выполнит необходимые процессуальные действия, в результате которых всем Вооруженным силам Литвы будет отдан оперативный приказ, основанный на реалистичном плане вооруженной обороны государства. Достигнутые в ходе учений Perkuno tvirtove результаты будут увенчаны осенью учениями Perkuno griausmo, в ходе которых в различных местах Литвы будут проведены тактические маневры по плану вооруженной обороны страны", - сообщает Минобороны.

Помимо оперативных учений Генерального штаба обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, на литовских полигонах, в воздухе и на море будет проведен ряд тактических учений с задействованием тяжелой техники.

В ходе полевых тактических учений Iron Wolf 2025-I, которые пройдут с 5 по 16 мая, около 3700 солдат и 700 единиц военной техники из пехотной бригады Gelezinis Vilkas и входящей в ее состав многонациональной боевой группы НАТО, дислоцированной в Рукле, будут планировать и проводить наступательные и оборонительные операции.

По завершении учений Iron Wolf 2025-I с 16 по 22 мая на полигоне Гайжюнай будет проведена воздушно-десантная операция 173-й воздушно-десантной бригады США, которая перейдет в учения Swift Response 2025. В ходе предстоящих учений 1700 американских военнослужащих будут переброшены в Литву самолетами из Франции и Италии, что позволит им отработать возможности укрепления потенциала союзников на восточной границе НАТО.

С 12 по 18 мая в Литве пройдут учения Добровольческих сил национальной обороны Strong Shield 5, в которых примут участие более 1000 военнослужащих литовских, латвийских и португальских вооруженных сил. Проводимые учения будут направлены на приобретение необходимых навыков для планирования, подготовки и проведения оборонительных операций в соответствии с национальными планами обороны, эффективного взаимодействия и координации действий с подразделениями, действующими совместно или в одном районе операций.

"В период учений, который продлится почти весь май, в Литву будет переброшено около 30 немецких военных самолетов: ударные вертолеты TIGER, транспортные вертолеты NH90, тяжелые транспортные вертолеты CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135. Полеты, часть из которых будут выполняться на предельно малых высотах, охватят большую часть территории Литвы и приграничных районов и будут осуществляться в светлое и темное время суток", - отметили в ведомстве.

С 5 по 16 мая в самоуправлениях и районах Клайпеды и Неринги военнослужащие Службы портовой и береговой обороны Военно-морских сил совместно с союзниками из Португалии, а также силовыми структурами города Клайпеды и других городских организаций проведут военные учения Storm Defender 2025, в ходе которых Служба портовой и береговой обороны отработает действия, призванные обеспечить функциональность порта в случае возникновения кризисной ситуации, экстремальных ситуаций или потенциальных угроз.

С 9 по 23 мая в Балтийском море пройдет также операция по поиску и уничтожению взрывчатых веществ Open Spirit/EODEX 2025. В ходе этой операции 13 военных кораблей и группы тральщиков из 14 стран НАТО прибудут в порт Клайпеды для поиска и уничтожения мин.

С 19 по 24 мая впервые в Литве пройдут совместные учения Stork and Eagle артиллерийской батареи залпового огня сухопутных войск литовской армии и армии США, "целью которых станет развитие способности литовских солдат самостоятельно и эффективно использовать системы HIMARS и действовать совместно с другими подразделениями. Особое внимание будет уделено подготовке военнослужащих к самостоятельному обслуживанию и эффективной эксплуатации систем HIMARS. На начало июня также запланированы боевые стрельбы этих систем по целям в Балтийском море".

"Все эти учения представляют собой заранее спланированную военную подготовку, координируемую и синхронизированную со штаб-квартирой НАТО", - подчеркнули в ведомстве.

В связи с учениями, предупреждает Минобороны, "в мае на дорогах Литвы чаще будут встречаться колонны военной техники, а в небе чаще будут летать военные самолеты".