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США начали переброску войск в Европу для участия в крупномасштабных учениях

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты начали переброску войск и военной техники в Европу для участия в крупномасштабных учениях DEFENDER 25 с союзниками и партнерами, следует из данных Европейского командования армии США.

В Европу прибудут в общей сложности 5,4 тыс. американских военнослужащих. В учениях, планируемых с 11 мая по 24 июня, помимо США, которые их проводят, примут участие 18 стран-членов и партнеров НАТО.

"Это крупномасштабные учения армии США, которые проверят, насколько быстро и эффективно американские войска могут развернуться в Европе и защитить Восточный фланг с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы продемонстрировать способность американских вооруженных сил отправлять силы на большие расстояния, поддерживать операции и поддерживать своих союзников от Арктики до регионов Средиземного и Черного морей", - говорится в сообщении.

Американские войска примут участие в трех крупных фазах учений в рамках DEFENDER 25 - Swift Response, Immediate Response и Saber Guardian. В них в общей сложности будут задействованы около 25 тыс. военнослужащих США, союзников и партнеров, которые будут работать над улучшением координации, тактики и совместимости оборудования.

Во время Swift Response с 11 по 31 мая в Финляндии, Норвегии, Латвии, Литве и Швеции пройдут пять воздушно-десантных операций. Будет отрабатываться расширение критически важных возможностей на поле боя на Крайнем Севере и в Прибалтике.

Immediate Response - это вторая фаза, в ходе которой около 12 тыс. военнослужащих союзников и партнеров США с 26 мая по 9 июня будут отрабатывать действия по обеспечению киберзащиты в восьми странах (Албания, Болгария, Хорватия, Греция, Косово, Черногория, Северная Македония и Словакия).

Заключительная фаза - Saber Guardian, которая пройдет с 9 по 24 июня, направлена на повышение эффективности командования миссией сухопутного компонента НАТО и улучшение координации между союзными и партнерскими силами НАТО. В операциях будет задействован 2-й кавалерийский полк армии США. Эта фаза учений, в которой примут участие около 10 тыс. военнослужащих многонациональных сил, будет проходить в Чехии, Венгрии и Румынии. Будут, в частности, отрабатываться марши войск, переправы через реки и проводиться боевые артиллерийские и ракетные стрельбы.

США НАТО Европа
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