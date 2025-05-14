Макрон хочет начать обсуждение развертывания французских ядерных средств в странах ЕС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности "приступить к дискуссии" о развертывании французских военных самолетов, снаряженных ядерным оружием, в странах Евросоюза.

"Я хочу начать дебаты, но Франция не будет платить за безопасность других, это не будет делаться за счет того, чем мы владеем, и окончательное решение (по применению ядерных средств - ИФ) всегда будет за Францией", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 накануне вечером.

Он заявил, что готов приступить к обсуждению европейского ядерного сдерживания, которое будет обеспечивать Франция.