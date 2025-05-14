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Глава NORTHCOM отметил рост риска прямого вооруженного конфликта с Россией

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вероятность прямого вооруженного конфликта между США и одним из четырех их главных противников значительно возросла на фоне все более нестабильной глобальной обстановки в сфере безопасности, заявил глава Северного командования американских вооруженных сил (NORTHCOM) генерал Грегори Гийо.

"В то время как КНР, Россия, Северная Корея и Иран стремятся избежать вооруженного конфликта с США, их восприятие упадка Запада способствует растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене", - указал генерал в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Генерал, который также является главой Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), отметил, что стратегическое сотрудничество между четырьмя основными американскими противниками существенно возросло после начала военной операции на Украине.

"Это увеличило риск того, что война с одним противником может быстро перерасти в войну с вражеской коалицией", - считает он.

По словам Гийо, на сегодняшний день эти отношения потенциальных противников пока не продвинулись до уровня формального военного союза.

"Тем не менее общее восприятие этими странами Запада как глобальной дестабилизирующей силы может стать основой военного партнерства. В центре этой тревожной динамики находятся быстро развивающиеся отношения между двумя наиболее сильными противниками Соединенных Штатов", - добавил генерал.

"Пекин и Москва, похоже, полны решимости развивать свое стратегическое партнерство и военное сотрудничество, чтобы противостоять тому, что они воспринимают как постоянную угрозу США своим основным интересам безопасности", - заключил он.

NORAD Иран США NORTHCOM Грегори Гийо Китай КНДР
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