Москва считает неприемлемым размещение европейских миротворцев на Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемым для Москвы размещение европейского миротворческого контингента на Украине, отметив, что это будет означать прямое вовлечение в конфликт с Россией.

"Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, будь то иностранный континент, военные базы, некие миротворческие операции, которые предлагают те, кто слово миротворчество и мир вообще изъяли из своего лексикона. (...) Это все будет означать вовлечение этих стран в прямой корпулентный конфликт с нашей страной, на который мы будем реагировать всеми имеющимися средствами", - сказала она на брифинге.

По ее словам, в Москве считают "даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий" руководства Украины.

"Показательно, что Вашингтон дистанцируется от планов Лондона, Парижа, - по крайней мере на словах, - разместить какой бы то ни было свой контингент на Украине. Думаю, потому что, в том числе, предполагает, к чему это может привести с военной точки зрения", - сказала Захарова.