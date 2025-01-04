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Блинкен не считает, что США были близки к вооруженному конфликту с РФ

Блинкен не считает, что США были близки к вооруженному конфликту с РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: Omar Havana/Getty Images

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - США в последние годы успешно предпринимали меры, чтобы избежать прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Были моменты, когда мы опасались действий, на которые могла бы пойти Россия. В частности, речь могла идти о применении ядерного оружия (...). И мне кажется, что нам удалось управлять ситуацией таким образом, чтобы не произошел прямой вооруженный конфликт с РФ", - сказал он в опубликованном в субботу интервью The New York Times.

По мнению Блинкена, во время украинского кризиса, "если говорить о прямом военном конфликте, то не было ситуаций, в которых мы действительно были близки к этому".

"Однако нам приходилось всегда держать этот риск в уме", - сказал глава Госдепа.

При этом он обвинил РФ в совершении "гибридных атак" – в Европе, в киберпространстве.

Говоря об украинском конфликте, госсекретарь США подчеркнул, что "на данный момент мы не видим признаков готовности России к диалогу". "Надеюсь, это изменится", - добавил он.

Блинкен напомнил, что до начала украинского кризиса активно контактировал с Россией, в частности, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

США Энтони Блинкен РФ
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