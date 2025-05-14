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Хуситы заявили о нанесенном ракетном ударе по аэропорту Тель-Авива

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, заявил в среду представитель движения генерал Яхья Сари.

"Вооруженные силы Йемена провели качественную военную операцию: удар по аэропорту имени Бен-Гуриона с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - говорится в заявлении Сари, опубликованном в соцсети X.

Ракета, согласно утверждениям хуситов, достигла цели и прервала работу аэропорта примерно на час, добавил генерал.

Сари отметил, что это третья атака по Израилю с использованием баллистических ракет менее чем за сутки.

Накануне мятежники-хуситы провели военную операцию по атаке на аэропорт с использованием баллистической ракеты "Зульфикар", добавил генерал.


Йемен Израиль Тель-Авив
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