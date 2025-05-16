Израиль нанес удары по трем портам Йемена

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля атаковала Ходейду, Рас-Ису и Ас-Салиф на западном побережье Йемена, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, удары были нанесены в связи с тем, что йеменские повстанцы продолжили запускать ракеты по Израилю.

Министр обороны Исраэль Кац в соцсети подтвердил удары по портам, не называя их. По его словам, удары принесли значительные разрушения.

Израильские военные заявили, что ставшие целями порты используются для перевозки оружия. В телеграм-канале ЦАХАЛа сказано, что была атакована и выведена из строя инфраструктура хуситов в портах Ходейда и Ас-Салиф, задействованную для переправки оружия. В ЦАХАЛе отметили, что хуситы, которые действуют по указанию Ирана, используют гражданские объекты в своих целях. Перед ударами ВС Израиля не раз предупреждали население о необходимости эвакуироваться, сказано в сообщении. Военные продолжат препятствовать враждебной активности в этих портах.