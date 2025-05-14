Эрдоган назвал решение Трампа снять санкции с Сирии примером для других стран

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об историческом значении планируемой Штатами отмены санкций в отношении Сирии, сообщает в среду турецкая газета Daily Sabah.

"Решение США снять санкции с Сирии имеет историческое значение. Оно послужит примером для других стран", - заявил Эрдоган на переговорах с президентами США и Сирии Дональдом Трампом и Ахмедом аш-Шараа и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Эрдоган, участвовавший в переговорах в режиме видеоконференции, также обозначил готовность Турции оказать поддержку в борьбе Сирии против террористических группировок, отмечает Daily Sabah.

Ранее Трамп заявил о намерении снять санкции с Сирии. Он отметил, что Вашингтон уже предпринимает шаги для нормализации отношений с Сирией и позднее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио проведет в Турции встречу с главой сирийского МИД.