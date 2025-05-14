ЕС приветствовал перемирие в Ливии после столкновений в Триполи

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз выражает решительную поддержку недавнему объявлению о перемирии и последующей деэскалации напряженности в Триполи, заявил в среду вечером официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

По словам представителя ЕВС, сейчас крайне важно, "чтобы перемирие сохранялось и чтобы все вовлеченные стороны безотлагательно вступили в подлинный диалог для урегулирования всех нерешенных споров мирным и конструктивным образом".

Евросоюз призвал все стороны поддержать посреднические усилия по деэскалации, предпринимаемые Миссией ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

"Мы привержены работе со всеми ливийскими и международными партнерами-единомышленниками для обеспечения восстановления спокойствия в Триполи и скорейшего возобновления посреднического процесса при содействии МООНПЛ в целях достижения прочного политического решения", - сказано в коммюнике представителя ЕВС.

В документе выражена обеспокоенность в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения и значительном разрушении гражданской инфраструктуры. "Мы выражаем соболезнования всем семьям жертв. ЕС настоятельно призывает к привлечению к ответственности виновных", - говорится в коммюнике.

Накануне сообщалось, что правительство национального единства Ливии, базирующееся в Триполи, объявило чрезвычайное положение в связи с ожесточенными столкновениями, вспыхнувшими в столице после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

Глава управления поддержания стабильности при президентском совете Абдель Гани аль-Кикли был убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады военного округа Триполи при невыясненных обстоятельствах.

Его смерть спровоцировала массовое насилие в нескольких районах Триполи: жители сообщали о перестрелке и взрывах.

Министерство внутренних дел призвало население оставаться дома, сославшись на критическую и быстро меняющуюся обстановку в области безопасности. В свою очередь министерство образования прекратило занятия по всему Триполи. Было полностью приостановлено воздушное сообщение со столицей.