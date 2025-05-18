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Премьер Ливии после столкновений в Триполи обещал избавить страну от вооруженных групп

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба после череды столкновений в Триполи заявил, что правительство имеет возможность покончить с неподконтрольными ему вооруженными группами.

"Впервые я могу уверенно сказать: у нас есть реальная надежда на то, чтобы покончить с правлением вооруженного ополчения, построить правовое государство", - цитирует Bloomberg слова премьера из телевизионного обращения к согражданам.

Он призвал жителей страны поддержать усилия правительства в избавлении Ливии от групп, которые, по словам Дбейбы, "сильнее, чем государство", и которые "доминируют в политической, финансовой, экономической и даже социальной сфере".

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Вспышка насилия в Ливии началась после того, как в минувший понедельник глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в штабе 444-й бригады военного округа Триполи при невыясненных обстоятельствах.

После этого группировка аль-Кикли "Подразделение поддержки стабильности" потерпела поражение от сил, связанных с премьером.

Вторая серия столкновений произошла между проправительственной 444-й бригадой и Специальными силами сдерживания, которая контролирует часть восточного Триполи и ряд госучреждений.

В пятницу государственная компания National Oil Corp. сообщала, что работа идет в штатном режиме, экспорт нефти и газа осуществляется регулярно. Однако, напоминает Bloomberg, предыдущие периоды нестабильности приводили к перебоям в работе нефтегазовой отрасли Ливии - страны с наиболее крупными разведанными запасами нефти в Африке.

Ливия
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