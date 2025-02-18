Поиск

Инфляция во Франции в январе составила 1,8%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе увеличились на 1,8% в годовом выражении, согласно окончательным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция осталась на декабрьском уровне. Более высокие темпы роста последний раз были зафиксированы в августе прошлого года.

Январский показатель совпал как с предварительно объявленными данными, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в прошлом месяце относительно декабря снизились на 0,2%. Это соответствует ранее представленным данным, эксперты также не прогнозировали пересмотра.

Темпы роста потребительских цен, рассчитанных по французским стандартам, в январе ускорились до 1,7% в годовом выражении с 1,3% в декабре. Это также является максимумом с августа.

Инфляция в сфере услуг составила 2,5% (в декабре - 2,2%). Энергоносители подорожали на 2,7% (на 1,2%), табачные изделия - на 6% (на 8,7%), продукты питания - на 0,1% (в декабре не изменились). Стоимость промышленных товаров повысилась на 0,2% после снижения на 0,4% в последний месяц 2024 года.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в январе увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе составила 1,4% в годовом выражении.

Франция Insee
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС

Перспективы создания Зерновой биржи БРИКС обсудят на зерновом форуме в Дубае

Глава РФПИ заявил, что бизнес США потерял более $300 млрд, покинув рынок РФ

Глава РФПИ заявил, что бизнес США потерял более $300 млрд, покинув рынок РФ

Индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов впервые с конца мая 2024 года

Индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов впервые с конца мая 2024 года

Суд рассмотрит апелляцию на разрешение обслуживать бонды "Домодедово" 17 апреля

Источники сообщили, что вопрос полного запрета на экспорт бензина обсудят на совещании у Новака

Источники сообщили, что вопрос полного запрета на экспорт бензина обсудят на совещании у Новака

На АЗС Москвы бензин и дизельное топливо за неделю заметно подорожали

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5874 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });