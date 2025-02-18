Инфляция во Франции в январе составила 1,8%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе увеличились на 1,8% в годовом выражении, согласно окончательным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция осталась на декабрьском уровне. Более высокие темпы роста последний раз были зафиксированы в августе прошлого года.

Январский показатель совпал как с предварительно объявленными данными, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в прошлом месяце относительно декабря снизились на 0,2%. Это соответствует ранее представленным данным, эксперты также не прогнозировали пересмотра.

Темпы роста потребительских цен, рассчитанных по французским стандартам, в январе ускорились до 1,7% в годовом выражении с 1,3% в декабре. Это также является максимумом с августа.

Инфляция в сфере услуг составила 2,5% (в декабре - 2,2%). Энергоносители подорожали на 2,7% (на 1,2%), табачные изделия - на 6% (на 8,7%), продукты питания - на 0,1% (в декабре не изменились). Стоимость промышленных товаров повысилась на 0,2% после снижения на 0,4% в последний месяц 2024 года.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в январе увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе составила 1,4% в годовом выражении.